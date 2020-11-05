美國大選持續開票中，外界關注若拜登當選，是否改變對台開放萊豬政策。前外交部長楊進添今天受訪表示，美豬、美牛政策對美國而言是既定政策，美方長期都是朝開放的方向，以及希望萊豬進口，因此無論民主黨與共和黨的目標一致，「拜登上任也不會改變」。

詢及蔡政府押寶是否導致台美關係受到影響？楊進添說，蔡政府過去一段時間積極強化與美國關係，但是作法讓人擔心，讓外面感覺是選邊挺川普，甚至連美國主要媒體都提出擔憂，感受到蔡政府後期有相當大調整意味，但中間傷害已經造成了。

楊進添指出，若拜登上任，政府應該強化與民主黨及拜登外交幕僚交往，對於過去蔡政府造成的誤判，這也是外交工作上最忌諱，政府不該介入其他國家的內政，想不到這次有些地方讓大家有點擔心。

楊進添進一步說明，這段期間，台美雙方的共同利益有交集，美國總統川普當政，未來要爭取更多選票，採去的措施就是反中、抗中、仇中，相當大符合蔡政府，親政府媒體、智庫、學者等甚至評論員對於美國採取反中、仇中態度也都有相當大呼應，這是讓我們感到擔憂。

至於拜登若當選會挺台嗎？楊進添說，美國兩黨的外交政策，傳統上大致相同，只是微小部分作法不一樣、但是跟中華民國台灣關係會維持非常密切，這是因為情勢造成雙方有共同理念。對美國來說，支持中華民國符合他們國家利益，中華民國也要強化美國關係，無論美國這次選舉誰勝出，都會維持友好關係。

他也說，這次川普本身是一個企業界、非典型政治人物，形式作風跟傳統政治人物不一樣，但是拜登長期在外交委員相對來說相當穩重，川普跟拜登個性背景不太一樣的地方。

(中時 )