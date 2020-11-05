藝人黃鴻升（小鬼）驟逝已將近2個月，許多親朋好友依然走不出傷痛，與他情同兄弟的李易也在IG發文透露，終於盼到小鬼到夢裡來探望他，但對方卻只留下了4個字，讓李易一頭霧水，但他仍在夢中表達思念，「還是很想你，帥哥！」
小鬼剛過世時，李易時常發文悼念好兄弟，抒發不捨之情，昨日他在IG限時動態上傳為小鬼祭拜的照片，透露終於在夢中和小鬼對話，「你只說『幫我保管』四個字」，小鬼的話讓李易不解，他卻還是承諾，「不管是什麼，我都會保管好的，還是很想你，帥哥！」字裡行間盡是對摯友滿滿的思念。
不只是李易，小鬼的親妹妹也在凌晨抒發心情：「想必你花了很多的力氣，想讓我們知道你過得很好，嗯，我們很好，你放心。」似乎是在回應李易，也告訴小鬼的好友們，哥哥只希望讓大家放心。
另外李千娜也二度夢到小鬼，她前陣子在開車時聽著小鬼的歌，想起了小鬼的模樣，忍不住低聲問：「你怎麼都沒來找我」，沒想到當晚就夢到小鬼，「我打你說怎麼現在才找我，你說你很多地方要去，還說現在在天堂很自由，想找你隨時可以叫你。」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。