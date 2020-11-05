藝人黃鴻升（小鬼）驟逝已將近2個月，許多親朋好友依然走不出傷痛，與他情同兄弟的李易也在IG發文透露，終於盼到小鬼到夢裡來探望他，但對方卻只留下了4個字，讓李易一頭霧水，但他仍在夢中表達思念，「還是很想你，帥哥！」

小鬼剛過世時，李易時常發文悼念好兄弟，抒發不捨之情，昨日他在IG限時動態上傳為小鬼祭拜的照片，透露終於在夢中和小鬼對話，「你只說『幫我保管』四個字」，小鬼的話讓李易不解，他卻還是承諾，「不管是什麼，我都會保管好的，還是很想你，帥哥！」字裡行間盡是對摯友滿滿的思念。

不只是李易，小鬼的親妹妹也在凌晨抒發心情：「想必你花了很多的力氣，想讓我們知道你過得很好，嗯，我們很好，你放心。」似乎是在回應李易，也告訴小鬼的好友們，哥哥只希望讓大家放心。

李易貼出去祭拜小鬼的照片。(圖/翻攝自李易IG)

另外李千娜也二度夢到小鬼，她前陣子在開車時聽著小鬼的歌，想起了小鬼的模樣，忍不住低聲問：「你怎麼都沒來找我」，沒想到當晚就夢到小鬼，「我打你說怎麼現在才找我，你說你很多地方要去，還說現在在天堂很自由，想找你隨時可以叫你。」

在 Instagram 查看這則貼文 李千那 （歌手. 演員）（@n_a_n_a_l_e_e）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 下午 7:46 張貼

(中時新聞網)