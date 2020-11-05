民間團體「經民聯」智庫召集人賴中強、台灣公民陣線秘書長江旻諺今日召開記者會表示，台灣禁止中資經營旅行社，但國內最大的網路旅行社「易遊網」，不但是中資，且長年取得台鐵環島列車的經營權，希望台鐵及經濟部調查此案。

賴中強指出，易遊網其實就是中國的攜程網(Ctrip)所控制的，此案明確違反中資不得在台經營旅行社的法令。而易遊網只有1人股東，背後的上層股東有2個，一個是英屬蓋曼群島商塞柏西西安公司 (CYBERCCN)，另一個是英屬蓋曼群島商(C-Travel International Limited)。

賴中強說，C-Travel背後就是攜程網，而攜程網有在美國那斯達克上市，因此財報都有揭露。而攜程網背後的梁建章等9名董事，全部都是中國人，也是中資控制的公司。

賴中強表示，9名董事中，沈南鵬、李彥宏還是現任的中國政協委員，這些人當中，還有人兼任百度成員，而且攜程網也是中國最大的網路旅行社，所以這些人在百度、google都找的到。

賴中強指出，C-Travel在最近的年報中，揭露了是攜程網百分之百所持有的公司。且攜程網在2017年報中，自揭易遊網是C-Travel設址在台的公司。而易遊網的董事邢雄，也曾擔任攜程網的執行副總，攜程網控制易遊網的事實明確。

賴中強說，依《兩岸人民關係條例》第73條規定，大陸地區人民在第三地投資公司，非經主管機關許可，不可在台投資，主管機關應該徹查，責無旁貸。

(中時 )