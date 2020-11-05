旅遊業者易遊網遭經濟民主連合指控為陸資違法投資公司、並質疑為何能承攬全台環島之星觀光列車。易遊網對此發表聲明表示，經營團隊擁有獨立性與自主性，且長期投入資金經營觀光列車，認為經濟民主連合未了解各旅遊業者經營策略方針，對相關指控深表遺憾。

經濟民主連合上午召開記者會，指控易遊網背後實為陸資控股公司持有，陸資攜程網掌握易遊網過半董事席次，在現行法律中應受登記規範，呼籲經濟部投審會應盡速出面徹查，並質疑易遊網為何能獲得台灣公務機關協助，獨家承攬全台環島之星觀光列車。

對於經濟民主連合質疑易遊網長期經營台鐵觀光列車，易遊網發表聲明認為，經濟民主連合未能了解各家旅遊業的經營選擇與策略方針，也抹煞易遊網長期推動鐵道旅遊的堅持及扶植在地觀光業者的努力，對此深表遺憾。

易遊網強調，公司服務台灣旅客、深耕在地旅遊服務已20年，為合法合規的本土企業，經營團隊擁有獨立性與自主性。創立以來秉持對於鐵道旅遊的熱忱，不論盈虧、長期以來持續投入預算推廣鐵道觀光，且皆依照台鐵公開招標程序，合法取得觀光列車經營權。

易遊網指出，經營觀光列車需肩負龐大經營成本，過去多數台灣旅行社以高報酬的國外旅遊為主力，相對於微利的國旅，鮮少有意願投入資金經營觀光列車。而易遊網20年來不遺餘力，即便觀光列車的營運壓力不小，但未曾放棄經營鐵道旅遊初衷。

此外，深耕台灣旅遊20年的易遊網，仍維持與在地業者共存共榮的信念，無論是旅遊供應鏈的配給、或在地文化的資源結合，皆以互惠共好為本，從不利用資本排擠或打壓在地業者。

易遊網表示，今年受新冠肺炎疫情影響，以往未將重心放於國旅的旅行社面臨不得不轉型改革，也正因此次危機，讓台灣鐵道旅遊開始獲得其他旅遊同業重視，有意願能共同推展台灣鐵道觀光，易遊網對此樂見其成。

(時報資訊)