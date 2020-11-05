受到美股收紅以及9月經常帳順差，一舉登上兩年新高點的雙雙激勵下。韓國KOSPI早盤一開上漲約15大點後，指數便一路向上逼近2400點關卡。多頭氣氛濃厚下，KOSPI午前都在高點震盪。KOSPI指數暫為2396.52點，上漲39.2點，漲幅1.66%。

最新消息，樂金化學(LG Chem)宣布，將與芬蘭納斯特石油(Neste)合作，共同開發再生材料。由於有機會跟芬蘭這家全球生質柴油龍頭一起共事，市場紛紛買進樂金化學股票，股價一度大漲2.5%。

根據美國汽車評等單位JD Power調查，2020中國大陸服務滿意度，在39個汽車品牌中，起亞汽車(Kia Motors)在售後服務滿意度方面，勇奪冠軍。起亞汽車股價，早上也應聲上漲接近1%。

韓國最大手機業者SK電訊(SK telecom)最新財報顯示，第3季淨利年增率揚升逾4成，全靠旗下媒體事業群大力貢獻。SK電訊第3季淨利達3957億韓元，約3.5億美元，去年同期則為2744億韓元。7到9月份營業利益為3615億韓元，較去年增近兩成。同時，營業額也增加3.7%，高達4.7兆韓元。SK電訊股價午前也上漲1.37%。

最新匯價，目前1美元可兌換1128.35韓元，韓元升值9.35元。

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