天主教福利會附設新北市安置中心的前生活輔導員練姓男子，對至少4名少年摸下體猥褻，行徑猶如台版「熔爐」。其中1名被害少年遭9度揉捏陰囊，與其父親提起附帶民事訴訟，台北地院判練男應賠父子倆共20萬元，可上訴。

練男自2015年4月起擔任生活輔導員，利用監督、教養弱勢少年的權勢，對4名少年強制猥褻，犯行包括利用少年看恐怖片、夜晚害怕要求同睡的機會，把手伸進衣內摸胸、大腿、臀部及生殖器，或在值班室、客庭、餐桌、曬衣間等處壓制少年，強行脫褲拉扯、揉捏陰囊。

一審北院刑庭認定練男犯15次強制猥褻，判刑4年10月；二審高等法院改認定犯6次強制猥褻，判刑4年，可上訴。

提起本件民事訴訟的17歲少年及其父親主張，案發時少年僅13歲，有過動症等問題，2016年8月間因案被安置，練男負責接送少年上下學，並管理生活起居，卻在同年12月至隔年10月間9度強制猥褻，故請求各35萬元、總共70萬元精神慰撫金。

練男抗辯，刑案審理時，少年說詞反覆、前後不一，且在生活中曾有竊盜、說謊紀錄。少年自稱有大力反抗，卻沒有因此受傷，且應該對他有戒心，怎可能讓他一再得逞，指控有諸多不合理之處。此外，少年父親已喪失監護權，父子倆並無親情、倫理及生活扶持的身分關係，不能求償。

北院民庭依刑事一審判決結果認定練男犯行，而少年父親因入監服刑，監護權改由姨婆擔任，才會喪失監護權，父親曾親自陪同少年開庭，難認已無感情關係，故認定父子倆均得求償。由於少年已受領犯罪被害人補償金25萬元，故判賠10萬元；另父親在少年受害後，精神備受煎熬，也判賠10萬元。

(中時 )