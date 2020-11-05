日前有新竹市民問新竹市長林智堅，「桃園、台中都有OUTLET了，新竹何時會有？」林智堅回說，「我們消費力很強大，都在購物中心直接消費，不需要OUTLET」。新北市議員葉元之批評林智堅，「林智堅不是傳出要選桃園市長嗎？怎麼還沒表態，就先酸未來的選民，看來傳言是假的，應該沒要選吧？」

葉元之說他訝異民進黨的新竹市長林智堅會說出如此傲慢的話，現在大部分台灣民眾都知道林市長您是有錢人了，花錢豪氣，應該都很羨慕，但是新竹市民會問這個問題，應該是市民有這樣的需求，「財力比不上市長啊！」

葉元之認為林智堅同時也酸了桃園和台中市民，意思是桃園和台中市民消費力沒那麼強大，要買過季商品，所以需要有outlet，桃園市長鄭文燦要加油啊！日本東京也有很多outlet，東京人的消費力也比不上林市長？

葉元之指出，地方政府招商outlet有很多好處，他過去在新北市政府時有參與林口outlet的招商案，當時市府非常努力，成功吸引日商三井建設在林口設立outlet，為國庫進帳近40億元權利金及30億元租金，至今增加3000多個就業機會，去年來客數近1000萬人次活絡地方經濟，林智堅自己做不到，僅以自身財力單一因素，就認為outlet不需要設立，實在很不接地氣。

(中時 )