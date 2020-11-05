藝人王彩樺早前以綜藝咖身份為人所熟知，2010年跨出腳步推出首張專輯《有唱有保庇》，翻唱T-ara、Lady Gaga等外國歌曲大爆紅，自稱「台灣濱崎步」，而她早在2002年結婚，跟老公黃品文生了2個寶貝女兒，過去很顧及家人隱私的她，最近才曝光大女兒庭庭的照片，甜美的模樣讓人驚艷，清新氣質甚至超越韓女團，還撞臉「最美港姐」袁詠儀。

王彩樺雖然是電視節目熟面孔，但對於私生活卻是相當低調，直到如今女兒大了，老大念高二，小的也國三了，她去年幫新人黃昺翔拍新歌《甜不辣》MV，帶著大女兒庭庭入鏡「順勢出道」，模樣終於曝光，今年7月王彩樺又曬了庭庭舞蹈成果發表會的影片，這回帶了完整梳化正臉入境，庭庭美貌讓人為之讚嘆，清新甜美，不少人覺得她跟「TWICE」台籍成員子瑜有點像。

王彩樺大女兒庭庭側臉，激刺「最美港姐」袁詠儀。(取材自王彩樺臉書、微博)

王彩樺曾說，兩個女兒的美各有千秋，姊姊像袁詠儀，妹妹則像孫儷，昨(11/4)她貼出大女兒庭庭的近照，寫下：「媽媽看女兒，永遠都覺得大公主有一種超夢幻的美，嘻嘻，是唄！」，語氣裡盡是寵愛跟驕傲，照片中庭庭抱著狗狗，放下一頭長捲髮，用髮夾乾淨收起側邊，有幾張照片雖戴著口罩，光是露出大眼睛跟眉毛，就美到不行，自帶仙氣。

這系列「媽媽視角」的美照中，唯獨一張庭庭沒戴口罩露出全臉的照片，角度是側面，反倒驗證王彩樺的說法，庭庭有著很深的雙眼皮、挺俏的鼻子以及白皙瓜子臉，激似「最美港姐」袁詠儀，被盛讚「太美了，這美貌是韓國出道女團的等級」、「真的跟仙女一樣美的很夢幻」，還有不少男網友搶認王彩樺當岳母。

(中時新聞網)