臉書發文。（圖／取自臉書「不演了新聞台」）

美國總統大選川普、拜登二人不斷纏鬥，昨天開票以來川普選情一路看俏，甚至自行宣布勝選；不料一覺醒來風雲變色，川普原先領先州全數慘遭「反超」，拜登入主白宮有望。臉書粉專「不演了新聞台」痛批，曾為反對管中閔接任台大校長說出「我只反對文化大學的人來當台大校長」的名嘴吳嘉隆，選前預言川普將獲326張選舉人票大勝，簡直是「純鬼扯」，讓這種人還能上電視有飯吃，閱聽人自己該檢討。

當年對於拔管案，台大校友、經濟學者吳嘉隆在臉書發文說，他只對文化大學有意見，因為這是當年大學聯考的最後一名學校。而且，他認為文化人身上的共同文化，完全不適合台大人；並強調，「我只反對文化大學的人來當台大校長」。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」今日發文，寫道：「美國總統大選倒數不到三天，過去較不被重視的少數族裔，在本次激烈大選中竟成為極具關鍵性『最後的搖擺選票』。美國之音報導，美國亞裔人士過去數十年內一直在大選中被歸類為『其他族群』，但隨著美國亞裔人口增長，在母群體中的比例增加極可能影響選情。對此，名嘴吳嘉隆分析，今年投票率上看65%，川普最終會獲得326張選舉人票獲勝。」

「不演了新聞台」更直言：「沈富雄預測失準，但他至少有一套民調的分析脈絡，這個吳某，多半都是純鬼扯。什麼金正恩已經死了，30萬解放軍陳兵鴨綠江之類的。為什麼這樣的人一直在電視上有飯吃？說句不客氣的，閱聽人自己要檢討！」

(中時新聞網)