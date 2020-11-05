2020年11月5日— 戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式宣布，線上電競盛會《戰車世界：閃擊戰》Blitz Cup地區錦標賽將於11月6日19點正式開打，「亞洲區錦標賽」將於11月6日至7日率先登場，4支亞洲區代表隊伍將角逐地區最高榮耀及5萬美元總獎金。另外3場地區錦標賽將於11月中旬後陸續登場，地區包括歐洲、北美及俄羅斯。

「亞洲區錦標賽」參賽隊伍：

•亞太 (APAC)：[FEAST] Ultimate FEAST

•亞太 (APAC)： [HLV] HLV

•亞太 (APAC)：[-ID-] TEAM ID

•亞太 (APAC)： [GV] Great Viet

賽事獎金將根據隊伍的賽事名次而定，第一名隊伍則將獲得美金25K及獨特徽章

•第一名: 美金 $25,000 與獨特徽章

•第二名: 美金 $15,000 與獨特徽章

•第三名: 美金 $7,000 與獨特徽章

•第四名: 美金 $4,000

《戰車世界：閃擊戰》電競總監Daria Klimchuk表示：「今年的Blitz Cup是歷史上首次於線上舉辦，這對於團隊而言勢必是個巨大的挑戰。雖然今年賽事的形式可能與以往有所不同，但考量到參與隊伍比以往還來的多，今年4場地區錦標賽加總起來的總獎金將高達20萬美元，是先前Twister Cup總獎金的兩倍。」

除了既有的手機裝置與平板裝置，今年賽事也將首度開放讓玩家用Nintendo Switch裝置參與比賽。

另外，線上觀賞賽事的觀眾也將有特別獎勵，每連續觀看30分鐘的觀眾將會獲得一個特別鑰匙，可用來開鎖貨櫃而獲得物件。觀看總決賽的觀眾則將能獲得一系列獎勵，包括解開貨櫃的鑰匙、稀有XP Booster、XP證書、加值帳號、特殊的Blitz Cup永久頭像以及Fan Zone迷彩。

賽事將於《戰車世界：閃擊戰》官方YouTube頻道 與官網進行直播，搭配英語賽事講評，讓粉絲及玩家能為支持的隊伍加油，一同感受賽事的氛圍。

「亞洲地區錦標賽」將於11月6日至11月7日19點舉行，請粉絲與玩家務必鎖定收看！

官方賽事宣傳片

(科技)