台中市大安區田尾路66號附近因道路狹小，路旁又有溝渠，人車意外頻傳。施志昌表示，日前已向市府反映，今日海線工程隊就會進場加蓋。海線工程隊指出，此次溝渠加蓋工程分四段，全長共77.9公尺，預計11月底完工。

台中市議員施志昌5日邀集台中市建設局海線工程隊、大安區公所與頂安里里長陳麗涓會勘。施志昌表示，大安區頂安里田尾路66號附近，因道路狹窄，寬度僅約3.5公尺，且兩旁為溝渠，當地民眾就反映此處會車不易，且還有人不慎跌入溝渠。

台中市大安區田尾路66號附近因道路狹小，頻傳人車跌落溝渠意外。（王文吉攝）

施志昌進一步指出，之前就辦理過一次會勘，希望市府能夠於道路兩旁的溝渠加蓋，不僅增加行時的會車空間，也能防止行人墜入意外。

海線工程隊表示，接獲議員與里長反映後，即儘速規劃加蓋工程。此次溝渠加蓋工程經費約40萬，施工範圍於道路兩側共分四段，合計全長為77.9公尺，今日就會進場施工，工期20天，預計11月底即可完工，保障用路人安全。

台中市議員施志昌（左二）爭取大安區田尾路溝渠加蓋工程。（王文吉攝）

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