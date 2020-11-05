時值秋冬新冠肺炎疫情再度升高，歐美接連進行第二次封城，個人防疫措施更不可鬆懈。配戴口罩是防疫不二法門，為讓弱勢族群得到完備防護抵抗疫情，凱基證券捐助的凱基慈善基金會特地捐贈185萬片口罩，透過各地縣市政府社會、教育局處等分送到全台灣，最遠送往離島金門，協助弱勢民眾、團體及學生一起抗疫，讓防疫不因能力而有所區別。

不只協助台灣抗疫，凱基慈善基金會董事長辜仲瑩今年四月以私人名義捐助疫情嚴重之美國紐澤西州100萬片口罩，州長莫菲特別公開向辜仲瑩及台灣人民致謝。今年五月，凱基慈善基金會也抱持「人飢已飢，人溺己溺」之精神捐贈口罩給日本對抗疫情，現為日本首相，當時為官房長官之菅義偉亦公開致謝台灣人民。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，這次捐贈口罩是展現企業社會責任的一項具體行動，從台東偏遠山區、彰化遙僻海邊，再跨海到金門，將愛心傳遞至台灣社會各個角落，守護民眾健康。凱基慈善基金會向來以協助弱勢為宗旨，台灣許多弱勢的個人或家庭，在遭逢特殊急難或意外事故時，凱基慈善基金會都願意伸出援手適時協助，積極回饋社會貫徹「取之於社會、用之於社會」理念。

雲林縣長張麗善指出，雲林除了人口老化嚴重外，中/低收入戶、單親或隔代教養家庭及新住民人口、身心障礙者均眾多，特別感謝凱基慈善基金會捐贈物資，用自己的力量積極關懷社區的精神，投入社會公益，為關懷弱勢盡心盡力，照顧偏鄉、弱勢不遺餘力的行動值得肯定。

桃園市長鄭文燦表示，凱基慈善基金會幫助需要協助的弱勢家庭，為了支持市府防疫工作，基金會特地捐贈30萬個防護型口罩，提供桃園市弱勢民眾及家庭使用，感謝凱基慈善基金會投入關懷社會弱勢行列，讓市民感受社會互助的溫暖，充分展現企業的社會責任。

凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，「愛，從小學起」計畫持續資助家境清寒學生，使其留在學校安心就學，這項計畫過去九年來已投入近四千萬元，協助1500多名學生；另外針對突遭變故之學生家庭，凱基慈善基金會亦及時伸出援手，目前累計已協助300多個家庭暫度難關。

「愛，讓機會萌芽」計畫則持續針對家庭經濟弱勢之偏鄉、資源不利地區之雙重弱勢學生提供早餐與英語計畫補助，讓偏鄉學生健康成長之餘也有機會能夠藉由學習英語，打開國際視窗，翻轉人生。

(工商 )