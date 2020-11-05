「華盛頓郵報」報導，美國今天通報新增10萬4000多人確診，創單日新高紀錄，另有17州通報住院人數創紀錄。美國單日新增首度破10萬人是在上月30日，當天確診數為10萬233人。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響近乎美國人生活所有面向，包括昨日總統大選的郵寄投票人數創下前所未有規模，使得大選結果尚未出爐。

截至今晚，美國單日新增超過10萬4000人染疫之際，住院與病故人數也攀升，美國昨天住院病患破5萬，創近3個月新高。

北達科他州今天通報，全州僅剩6張加護病房病床未使用。密蘇里州聖路易（St. Louis）與內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）等大都會區，有些醫院已重新安排計畫性手術的時間以空出病床；阿肯色州醫院協會（Arkansas Hospital Association）昨天表示，該州面臨嚴重的醫護短缺情形，因為各州都在搶徵護理人員。

根據華郵追蹤的數據，至少有17州，包括堪薩斯州、田納西州、維吉尼亞州、奧克拉荷馬州、蒙大拿州、愛荷華州、北達科他州、南達科他州、俄亥俄州、內布拉斯加州、明尼蘇達州、印第安納州和西維吉尼亞州等，今天通報的住院人數創下紀錄。

路透社報導，病故人數也有攀升趨勢，平均每天的病故人數是850人，高於1個月前的每日平均700人。

南達科他州的篩檢陽性率超過50%，愛荷華州與懷俄明州則逾40%。世界衛生組織（WHO）表示，陽性率高於5%就值得憂心，因為這代表有未發現的社區傳播。

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）呼籲美國人「做對的事」，要求美國人在即將到來的冬天流感季在公共場合務必戴上口罩。

柯林斯在書面聲明中提及「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）新發表的研究，如果多數美國人都配戴口罩，明年3月以前能挽救多達13萬人的生命。

聲明說，研究發現，如果以目前民眾配戴口罩率約50%，加上沒有遵守社交距離限制來看，明年2月底前染疫身亡人數將破100萬人。

根據法新社，美國迄今累計940萬人染疫與23.3萬人病故，是全球疫情最慘重的國家。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1091105

(中央社)