桃園中壢火車站前站近期出現1名24歲沈姓女子，每每帶著泡麵紙碗、粉色行李箱坐在路旁乞討，時長超過數月，不僅路人見狀上前關心，警方也到場勸導多次，近期在派出所員警的幫助下，由家屬將人領回，返回家中休息，沈父無奈指出，這已經不是第一次了。

有網友在《爆廢1公社》發文，表示4日晚間行經中壢火車站時，看見一名長髮少女手環抱雙腿、身穿軍綠外套及短褲，坐在角落，身邊放有一個大的粉色行李箱，前方還擺放一個泡麵紙碗，讓路過的民眾都相當好奇。有知情人士指出，該名少女在很常出沒在中壢一帶，持續這行為至少一年。除了火車站之外，她也會在地下道、文具店前蹲坐」

據了解，沈女在車站徘迴約一周時間，過去曾多次離家再返回，家人苦言相勸卻不見改善，警方過去也曾出面勸導。沈女平時多在地下道蹲坐，近期地下道封閉後，便轉往前站路口逗留，路過民眾多半對她有印象。沈父感嘆，雖然多次請愛女回家，但「每次都還是這樣」。

警方4日獲報了解後，才知沈女是因精神狀況不佳，因而離家外出未歸許久，警方先行將沈帶回所內休息，並提供熱食及茶水供其果腹，再通知家屬及社工到派出所協助，目前已由家屬帶回家中休息。

(中時 )