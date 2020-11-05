美國大選結果與兩岸關係發展息息相關，有許多台灣網友、政治評論員都相當關心該選舉的發展，也做出各種評論，而因為川普政府近來種種挺台法案，使得台灣人成為全亞洲中最「挺川」的一國，但事實上在各式民調中，拜登都佔據優勢，台灣川粉的「阿Q式言論」也讓宅神朱學恒看了直搖頭，認為這群人根本看不懂選舉。

而在昨(4)日正式開始開票，在下午時川普與拜登都在200票左右進行拉鋸，而剩下的搖擺州中，大部分的地區都由川普領先，這讓那些「台灣川粉」都高潮了，許多網友都湧入朱學恒的臉書嗆聲，狠酸朱學恒說得斬釘截鐵，現在潮水退了，臉都被打爆了。

但在昨晚美國選情卻突然風雲變色，威州、密西根州突然倒戈到拜登這邊，讓拜登瞬間以264票聽牌，只要剩下的任何一州由拜登拿下，他就將當選本屆的美國總統，這個巨大轉折讓網友們都驚呆了。

而朱學恒今天也發文回嗆那些「台灣川粉」，狠酸「現在到底是誰沒穿褲子啊？」

(中時新聞網)