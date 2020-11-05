台灣移工聯盟今天上午到疾管署門口召開記者會，要求政府廢除外籍移工治療肺結核需經雇主同意的規定，對此疾管署回應，此規定是因結核病完治時間長達6個月，且治療過程需雇主配合及提供合適環境與時間，基於防疫前提下盼能兼顧移工與雇主雙方權益，但會收集各方意見邀集相關部會與團體進行討論。

結核病的主要傳播途徑為飛沫傳染，唯一種感染結核菌所引起的傳染病，一但入侵人體，可在任何器官發生病變，如肺、腦膜淋巴腺骨髓腸泌尿及生殖系統等，其中肺結核高達整體的9成。

台灣移工聯盟表示，台灣在2009年批准兩公約，並將兩公約在國內法制化，但根據衛福部所公布的「受聘僱外國人健康管理辦法」，移工一但確診為肺結核，若要接受治療必須得到雇主同意，因此有不少移工在確診肺結核後，都得面臨離職返國，或是人身自由受限等對待。

一名M姓的移工來台就業已滿6年，但在今年8月接受健康檢查時確診肺結核，雖然經半個月治療後，獲醫師註明可恢復上班，但沒想到返回公司仍遭雇主強制隔離，不但不能工作也不能外出，人身自由明顯受限制。

J姓移工也遇到相同狀況，經兩周治療後也獲醫師註明已不具傳染力，可恢復工作，但最後仍然受到雇主強制隔離，還被迫簽署自願返國同意書，丟了工作。

台灣移工聯盟表示，結核病是可以被治癒的，只要規則服藥兩周後就不會傳染給他人，且咳嗽配戴口罩，也可降低傳染力，持續規則服藥6到9個月，絕大部分病人都能痊癒。

不過衛福部在107年12月24日所修正的受聘僱外國人健康管理辦法中，卻規定受聘僱外國人申請肺結核都治計畫需得到雇主同意，明顯違反兩公約保障人權的精神，台灣移工聯盟痛批根本是在為雇主解套，成為剝奪移工人權的幫兇。

台灣移工聯盟呼籲，衛福部應對此修法，廢除不當法令，同時社會對於結核病的恐慌，根本是政府的宣導不足所致。

疾管署針對台灣移工聯盟的訴求，稍早也解釋，因結核病的完治時間長達6個月，且治療時需雇主配合提供合適的環境與時間，因此現行規定是在防疫前提下，對移工與雇主雙方權益所做出的妥協。但會針對這次民間團體的訴求，持續收集各方意見邀集相關部會、專家學者與團體進行協商。

(中時 )