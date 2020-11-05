股市炒手吳金泉是上市公司興泰公司負責人，在2019年6月間取得福懋油脂公司經營權，指定胞妹吳美紅任董事長，動用資金購買興泰公司人頭帳戶股票，藉此挪用福懋資金9232萬餘元，吳金泉再藉機以低價買回興泰股票，獲利高達3342萬餘元。台中地檢署今天依違反證券交易法等做起訴吳金泉、吳美紅及興泰公司財務主管秦慧如等3人。

台中地檢署成立專案小組，在今年6月20日同步在高雄市及台北市搜索興泰公司及吳美紅辦公室，查扣吳金泉等人在2019年8月12日、14日及11月21日等期間涉及違反證券交易法犯行。

吳美紅先在宏遠證券公司桃園分公司開立福懋公司證券帳戶，並下單購買吳金權持有的興泰公司股票，吳金泉再指示秦慧如將人頭帳戶內的興泰股票出脫給福懋，藉此手法從福懋公司套取資金9232萬餘元。

福懋公司原公司派人馬在2019年11月22日重新取的經營權，評估公司買進興泰股票並無實益，而將興泰股票賣出，吳金泉則藉機在11月28日至12月2日間以低價買回。在此過程，福懋公司損失2017萬餘元；而吳金泉獲利高達3342萬餘元。

福懋公司原簽證的勤業眾信會計事務所質疑2019年第3季財報內容涉關係人交易，要求告知交易相對人，但吳美紅刻意隱瞞，勤業拒絕簽證，吳美紅直接撤換新會計事務所，而新任會計事務所及福懋公司相關人員不知情，而未將此重要事項登載於財報，導致福懋公司發布不實財報。

台中地檢署檢察官林俊杰以吳金泉、吳美紅及秦慧如涉嫌違反證券交易法情節重大，向法院聲押獲准，為確保福懋公司及投資人追償損失，已向台中地院聲請扣押吳金泉持有價值約9000餘萬元股票，將3人起訴，並以吳金泉3人毫無悔意而請求從重量刑，吳等3人仍由台中地院羈押審理中。

(中時 )