彰化某國立明星高中18歲高三蔡姓男學生，今年4月闖入南彰化某國立高中校園，直闖昔日國中同班同學蔡女班級，趁其趴在桌上休息無防備，持刀朝其左肩刺殺一刀後遭當場制伏，彰化地院近日依傷害罪處有期徒刑8個月；緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

今年4月20日傍晚4時15分，彰化發生震驚社會的情殺事件；已年滿18歲的吳男長期愛慕昔日國中同班同學蔡女，兩人畢業後各自升學，吳男就讀北彰化國立明星高中，蔡女則就讀南彰化國立高中，疑似因面臨考試升學壓力，又不堪蔡女對他不理不睬，當天竟闖入蔡女教室傷人，案發當時引發教室裡一片驚聲尖叫，所幸有英勇的同學隨即通報師長，教官、老師火速趕至將他當場壓制、交給警方。

根據檢警調查，吳男國中時期曾追求蔡姓女同學遭拒，畢業後兩人未再連絡，但今年4月間，吳男透過蔡女IG帳號取得聯繫，但幾周後蔡女即因不堪其擾而不再讀取吳男傳來的訊息，並直接封鎖對方。

此舉疑似惹怒吳男，於4月20日下午闖入蔡女班級教室，拿出預藏在包包裡的1把黑鈦牛刀，朝在座位上趴睡的蔡女左肩背部刺下一刀，導致蔡女左側肩膀受有長3公分、深5公分之刀傷。警方獲報到場將他以現行犯逮捕。

審理法官認為，吳男沒有前科，犯後已與被害人達成和解，當知所警惕無再犯之虞，且被害人母親也同意法院以緩刑附加條件方式，避免被告再犯；因此判處吳男8個月有期徒刑、緩刑4年，期間交付保護管束，且禁止對被害人實施身體或精神上之不法侵害行為，亦不得對被害人為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信。

根據了解，吳男刺傷昔日女同學後羈押在看守所期間，曾提出抗告聲請撤銷羈押處分遭法院駁回；但仍得以特殊理由請假前往彰化師大應試大學指考；吳男畢業的高中母校指出，吳生雖有赴試，但疑似並未填寫志願，以至於放榜後總榜單上未見其名字。

出身單親家庭的吳男在羈押期間，多次拒絕答問，家長、師長多次被檢方請去解圍仍然徒勞無功，大嘆沒有人能走進這名青年的內心世界；審理法官參酌學校老師在案發後仍積極輔導被告，也在判決書中諭知被告，應依執行檢察官指示，於緩刑期間內，前往心理諮商機構完成心理輔導，以勵自新。

(中時 )