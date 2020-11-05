陸股早盤走強 上證漲0.88％ 12:412020/11/05 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股5日早盤走強，上證指數漲0.88％，報3,306.19點，成交額人民幣（下同）1,852億元。深成指早盤收報13,818.87點，漲1.17％，成交額3,188億元。 新浪財經報導，汽車、白酒類股普漲，而軍工、銀行類股普跌。白酒股方面，酒鬼酒、老白乾酒、伊力特漲停。迎駕貢酒漲逾9％、金種子酒漲逾7％、古井貢酒漲逾6％。 汽車股方面，金龍汽車漲停、比亞迪、北汽藍谷漲近6％、一汽解放漲逾6％、上汽集團漲逾5％。 (工商 ) #漲逾 #早盤 #走強 #成交額 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》美大選拉鋸之際 歐股收漲2％ 09:432020/11/05 財經 《美股》業績、展望意外強勁 高通盤後飆升14％ 09:432020/11/05 財經 《日股》美股再收紅 激勵日經早盤收漲234點 11:422020/11/05 財經 QFII、RQFII新規施行 七檔A股外資持股逾24％ 04:102020/11/05 全球財經 港股早盤大漲近700點 科技網路股狂歡 12:422020/11/05 財經 利奇盤中漲停 股價創6年來新高 10:302020/11/05 財經 人民幣中間價調貶124點 報6.6895 10:502020/11/05 財經 《港股》美大選漸明朗 恆指暴升676點、國企狂飆306點 12:322020/11/05 財經 陸房企艱難上半年逾200家破產 中小房企陷困局 13:402020/11/05 兩岸 《晨間解盤》買盤回籠 中多行情啟動(倫元投顧提供) 07:442020/11/05 財經 財經熱門新聞 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 美大選纏鬥 謝金河：若拜登殺進白宮 美中爆新角力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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