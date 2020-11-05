大陸A股5日早盤走強，上證指數漲0.88％，報3,306.19點，成交額人民幣（下同）1,852億元。深成指早盤收報13,818.87點，漲1.17％，成交額3,188億元。

新浪財經報導，汽車、白酒類股普漲，而軍工、銀行類股普跌。白酒股方面，酒鬼酒、老白乾酒、伊力特漲停。迎駕貢酒漲逾9％、金種子酒漲逾7％、古井貢酒漲逾6％。

汽車股方面，金龍汽車漲停、比亞迪、北汽藍谷漲近6％、一汽解放漲逾6％、上汽集團漲逾5％。

(工商 )

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