小資族引頸期盼的盤中零股交易新制已正式上路，富邦證券為迎接新制上線，投資人只要在今年底前線上開戶並成交一筆零股交易，就送200元商品卡（限量5,000份），並加碼舉辦「零股交易動起來，好禮雙週抽」活動，只要電子下單成交一筆零股交易，就有機會抽到Apple Watch 6、Dyson吹風機以及PS5主機等豪華大獎，老客戶回娘家成交一筆台股還可以領取50點LINE Points。

為了讓社會新鮮人搶搭這波盤中零股順風車，富邦證券特別延長「開戶超有禮」線上開戶活動，新開戶達成指定條件最多可以拿400元商品卡，揪親朋好友開戶可獲得100點LINE Points，只要累積推薦達51戶以上，再加碼送50點。

零股交易是小額理財的新利器，免再苦等盤後成交時間點，花小錢就可以投資績優股，開啟紀律投資的第一步；今年股市熱度持續延燒，富邦證券線上開戶數相較去年同期成長超過兩倍，進場就趁現在。

另一方面，iPhone12上市，除了買最新手機也可以透過複委託投資海外相關概念股!富邦證券為市場唯一涵蓋美股、英股、新加坡股、日股、德股、港股以及滬深股共七個主流市場的券商，其中德國與英國市場為富邦證券電子下單獨家，免開海外券商戶，投資人可以透過全中文介面輕鬆投資全世界。

富邦證指出，投資人可以免臨櫃、線上輕鬆加開複委託帳戶，在富邦證券的任一電子交易平台都可以交易海外股票，如富邦e點通、富邦e01、富邦e+(電腦版、手機版)等，且即日起至12月31日，只要是富邦證券複委託新戶或達成指定條件，成交一筆海外股票或海外ETF免抽即送500元商品卡，不分新舊戶成交一筆，還有機會把最新上市的iPhone 12 pro帶回家，交易次數越多中獎機率越高。

(工商 )