為紀念樂壇的搖滾鬥士薛岳逝世30周年，由中華音樂人交流協會發起的系列活動將在11/6起開跑，庾澄慶與周治平等日前為演唱會彩排薛岳金曲〈最後一次說再見〉，用歌聲唱出對薛岳的思念，庾澄慶說：「這是我入行的第一首創作，當時我跟周治平倆剛退伍，將作品錄成一卷卡帶，到處推銷，卻處處碰壁，感謝薛岳大膽用新人創作，演唱我們的創作〈最後一次說再見〉！」

庾澄慶因為34年前的作品受到薛岳重用，演藝事業踏出一大步，「對我而言，薛岳猶如李小龍，屬於一個時代，最美好的定格！」他近來常參加告別式與小朋友的慶生會，兩種極端不同的聚會，感受人生必經的歷程，讓他心情複雜，他彩排時看到許多老友，感受歡樂的聚會，覺得很溫暖，經過這麼多年了，薛岳永遠停在他心中！

〈最後一次說再見〉由庾澄慶作曲、周治平寫詞，令周治平至今難忘的是，有一次在唱片公司巧遇薛岳，薛岳開玩笑直言：「你們的歌曲很好聽，可惜詞爛了點啦！」讓周治平感受到薛岳幽默貼心的提點，周治平並說，記得曾在薛岳逝世前幾個月，在一場活動遇到他，他仍不改幽默的說「別看著我不說話，我還沒死啦！」相當霸氣樂觀。

中華音樂人交流協會發起人陶曉清、王家棟、楊嘉、韓賢光，特別選在薛岳逝世30周年的前一天舉辦「薛岳30演唱會＋紀錄片＋紀念展」系列活動，庾澄慶、王治平、黃韻玲、周治平、郎祖筠、郭子、丁曉雯、蘇來、姚黛瑋、于冠華、Robin、殷正洋、幻眼合唱團等將輪番上台熱唱薛岳的金曲，此外，翻唱過〈如果還有明天〉的歌手信，馬毓芬、許景淳、林美璊也將獻唱向好友致敬。而今年為薛岳逝世30周年，協會表示，因老友們年紀日漸增長，日後將以小型的好友私人聚會，取代大型的演唱會，因而30周年熱唱將成絕響。「薛岳30演唱會＋紀錄片＋紀念展」等系列活動，而11/6到11/8在華山文創園區舉辦，演唱會門票已完售，但紀念展則免費，歡迎喜愛薛岳的粉絲把握時間入場參觀。

薛岳1971年在樂團擔任鼓手，1984推出首張專輯《搖滾舞台》，1985第二張專輯《天梯》受到注目成為暢銷歌手，演唱〈搖滾舞台〉、〈機場〉、〈溫柔的拒絕〉、〈不要在街上吻我〉與〈如果還有明天〉等金曲，在當年盛行的偶像浪潮中，獨樹一格崛起，造成熱烈迴響，掀起樂團熱潮，更成為日後許多樂團的指標，而1990年薛岳罹患肝癌，仍堅強的把握時間，籌備生命中的最後「灼熱的生命」演唱會，演唱會上高唱金曲〈如果還有明天〉，同年11/7薛岳沒有遺憾地走完36歲的生命歷程。

庾澄慶（左）和周治平日前為紀念薛岳演唱會彩排。（中華音樂人交流協會提供）

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