台中市中央公園將於12月開幕，市府並選定為舉行跨年晚會地點。市議員謝明源等5日踢爆，中央公園華而不實，體驗區標示及園內路線標示不清楚、車道與人行道交錯，維護管理失當應積極改善；台中市政府專門蓋大建設，全部都OT乾脆連政府也委外。副市長黃國榮說，委外目的就是要把中央公園營運的更好。

市議會5日進行都發建設水利委員會業務質詢，市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤等人關心中央公園將於下個月開幕，相關維護管理進度。

謝明源表示，中央公園佔地67公頃，市府積極將中央公園打造為打卡新地標，並成立中央公園管理中心，在網路上發布多張中央公園特色拍攝景點，吸引民眾來拍照打卡，還將在年底舉行跨年晚會。

謝明源說，中央公園號稱是智慧公園，但民眾反映中央公園為視障者設計的「點字區」竟是平面無起伏，令人懷疑是如何驗收過關？各個體驗區的標示及園內路線標示不清楚、車道與人行道交錯，夜晚照明昏暗，有安全疑慮，希望建設局在開幕前重新檢視整個園區是否符合相關安全規定。

陳淑華說，水湳中央公園從試營運到現在也完工2年，是全台都市範圍內數一數二的大公園。時常碰到民眾反應，這裡應該做些什麼、那裡缺什麼！中央公園每年要花7、8千萬元以上的維護費，市府在維護工作做不好嗎？水湳公園有最大的太陽能發電系統、有三大停車場等都是重大收益來源。 市府沒辦法發揮綜效嗎？

陳淑華表示，重大建設應考慮未來的管理、營運，再反向規劃及編列預算。但市府最在行的就是規劃一大堆建設，花很高的預算，蓋的時候再追加預算，最大的問題就是市府沒人可以管理、營運，處理不好就會變成蚊子館。

黃國榮強調，委外不是不好是委託專業廠來維護，因為建設局的人力有限，因此有一些公園委外經營，但不會影響開放；而且有一些商店委外經營，可以賺一點錢，目的就是要把中央公園營運得更好 。

(中時 )