曾因「青鑫國際開發公司」非法吸金4億多元被法院判刑13年並逃逸遭通緝的陸駿誠，逃亡中重操舊業，以個人名義對外向被害人佯稱有投資團隊，投資可以保本並以1到1.5％的月利率獲利，同時提供不動產擔保，陸被緝捕到案後，台北地檢署5日依違反《銀行法》、詐欺罪將陸起訴。

本名陸百新的陸駿誠一直從事違法吸金犯罪，2007年起，每月召開「資產活化講座」，宣稱保證獲利且「資產活化」、「負債整合」、「成本低、獲利高、流通快」、每月可領投資金額的1.5％至2％不等之紅利，比銀行定存利率高，招攬民眾投資。

2010年更與與朱蒂合作成立青鑫公司，謊稱投資不動產以及活化資產，年利高達18趴，並打出「輕鬆創造人生第一桶金」口號，非法吸金4億多元，遭判刑13年後，陸駿誠即逃亡遭通緝。

陸在逃亡期間，又與潘姓男子同謀，以月利率1到1.5％借貸投資的名義招攬投資人簽下借貸契約書，並以地下錢莊付息方式，讓被害人將「利息」先扣除匯款給他，同時，為了取信被害人，陸還提供「不動產擔保」，吸引了27名被害人投入資金，最高額度甚至高達600萬元。

陸某被新北市蘆洲分局緝捕歸案，北檢發現陸某逃亡中的犯罪行為，同時，陸提供的供擔保的不動產，竟然都是抵押設定了好幾手的問題資產，依違反銀行法及詐欺罪將他起訴。

(中時 )