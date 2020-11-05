張源寫下對父親張毅的思念。（琉璃工房官方臉書）

金馬導演、琉璃工房創辦人張毅11月1日清晨在楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下辭世，享壽69歲，琉璃工房將於11月20日(五)上午10時，為張毅舉辦《永遠沒有來不及的愛》追思紀念會。張毅的女兒張源5日在琉璃工房官方臉書寫下對父親的思念，她說，追思會的名字，「永遠沒有來不及的愛」，可能是爸爸為惠姍媽咪以及這個世界留下的最後一句話……

張源寫道：「追思會的名字，『永遠沒有來不及的愛』，可能是我爸爸為媽咪，以及這個世界留下的最後一句話。那是我最後一次見到爸爸露出享受人生的表情，在此之前，他的生活，不管是壓力，不管是忙碌，這樣的神情處處可見。但是，當病魔奪走了大多數的行動能力與睡眠，要享受生活，很難很難。」她透露自己從美國回台之後，張毅稍稍回到穩定的狀態，「懂他的人都知道，要讓他開心，出去吃頓飯吧！我的叔叔嬸嬸安排了他們家樓下的臺菜館，從階梯，輪椅的動線，大家想了又想。我們說圍爐團圓，一張圓圓的大桌，圍著他關心的人，幾道可以讓他講得出故事，憶起往事的菜，就可以看到他依舊酷酷的，但心裡其實是開懷的特殊表情。」張源繼續寫道：「我的堂哥，帶著一大束的紅玫瑰以及空的卡片，要他給媽咪好好送個花，我當時覺得哥哥真浮誇，他倆少有這種表面的作法。但是，那張卡片上，爸爸寫下的話，給媽咪，也是給這世界的最後一份禮物。」

張源感性寫道：「認識琉璃工房的朋友們，還記得我們總在談這些......『跨越生命的不安』、『一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電』、『彩雲易散琉璃碎』永遠沒有來不及的愛。就是『當下』，面對生活，沒有前塵，沒有往事，你只有現在。這一刻，該做的事情，還可以愛的人。對當時的爸爸來說，還能品嚐一杯他覺得少見好喝的果汁。那就是永恆了。」

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文 ／ 張源

追思會的名字，「永遠沒有來不及的愛」，

可能是我爸爸為媽咪，以及這個世界留下的最後一句話。

那是我最後一次見到爸爸露出享受人生的表情，

在此之前，他的生活，不管是壓力，不管是忙碌，

這樣的神情處處可見。

但是，當病魔奪走了大多數的行動能力與睡眠，

要享受生活，很難很難。

我從美國回來，病了很久的爸爸，稍稍回到穩定的狀態。

懂他的人都知道，要讓他開心，

出去吃頓飯吧！

我的叔叔嬸嬸安排了他們家樓下的臺菜館，

從階梯，輪椅的動線，大家想了又想。

我們說圍爐團圓，一張圓圓的大桌，

圍著他關心的人，幾道可以讓他講得出故事，憶起往事的菜，

就可以看到他依舊酷酷的，但心裡其實是開懷的特殊表情。

我的堂哥，帶著一大束的紅玫瑰以及空的卡片，

要他給媽咪好好送個花，我當時覺得哥哥真浮誇，

他倆少有這種表面的作法。

但是，那張卡片上，

爸爸寫下的話，給媽咪，

也是給這世界的最後一份禮物。

認識琉璃工房的朋友們，

還記得我們總在談這些......

「跨越生命的不安。」

「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。」

「彩雲易散琉璃碎。」

永遠沒有來不及的愛。

就是「當下」，

面對生活，沒有前塵，沒有往事，

你只有現在。

這一刻，

該做的事情，

還可以愛的人。

對當時的爸爸來說，

還能品嚐一杯他覺得少見好喝的果汁。

那就是永恆了。

(中時 )