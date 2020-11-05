台中55歲身心障礙陳女2日一早離家不知去向，83歲陳母心急如焚，向豐原分局神岡分駐所求助。員警接獲通報後立即沿著女子住家週邊街道、可能出沒地點仔細搜尋查訪，找尋1小時左右在神岡國小旁的雜貨店，發現走失的陳姓女子，陳姓女子正開心吃著店家贈送的橘子。

由於陳母年邁且拄拐杖行動不便，警方協助載送陳女返家。陳母感謝警方短時間內找回女兒，並表示，自己年邁而無法看顧行走自如且有智能障礙的女兒，多次麻煩警方尋人，非常不好意思。

當天中午時分有民眾前往神岡分駐所報案稱，潭雅神綠園道7k＋650有迷失老翁，須警方協助。警員馬世恒立即趕赴現場，詢問得知，老翁自行神岡區附近理髮，理完後便走至綠園道附近，突然忘記如何回家。

員警詢問是否知道其姓名及出生年月日，老翁答稱忘記了，只知道住家旁有一間郵局且附近有一間營區。員警研判應為神岡圳堵郵局，警方遂將其載回住家休息，得知身分為90歲萬姓老翁。

萬翁女兒剛好在家，並表示其父說要至神岡區之理髮店剪頭髮，已告知父親在該店等候接送，沒想到會發生這種事情，讓家屬很擔心，很感謝警方之熱心協助

神岡分駐所所長羅明中提醒，對於失智且無法正確表達個人資料者，家屬要特別留意其動向，必要時在讓其穿戴光亮明顯的衣物，且於衣物上繡上聯絡資料或口袋內放置聯絡方式，亦可自費購置衛星定位系統，以免走失找尋不易。

高齡90歲萬翁自行到住處附近理髮，理完後走至潭雅神綠園道，突然忘記如何回家

(中時 )