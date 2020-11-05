美國總統大選後，外界關切台美關係變化。國發會副主委高仙桂表示，無論現任總統川普、拜登誰當選，台美經貿合作夥伴關係不會改變，因為美國朝野有強烈共識，也就是美中貿易對抗長期趨勢不會改變。

高仙桂表示，蔡總統就任後，台美貿易依存度明顯上升，台美貿易順差也明顯增進，顯見台美經貿合作夥伴關係非常密切，兩位美國總統候選人有關稅制、公共建設、金融監理等競選政見或許不同，當然對全球政經局勢或整體經濟表示會不一樣。

高仙桂也說，無論誰當選，台美經貿合作夥伴關係不會改變，因為美國朝野有強烈共識，也就是美中貿易對抗長期趨勢不會改變，在這種情況下，全球供應鏈重組、美中供應鏈分流、建立第二軌供應鏈的趨勢基本上也不會有很大的改變。

此外，高仙桂也提及，台灣在全球產業供應鏈扮演重要角色，尤其台灣具有半導體和資安的核心優勢，台美經貿合作未來應該會更緊密，最近微軟才宣布大舉投資台灣、設置資料中心，就是很好的印證。

(中時 )