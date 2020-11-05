無論最終由誰贏得這場選舉，聯博認為財政刺激政策都會是新政府的首要施政目標。儘管新的財政刺激法案無法在選前闖關通過，但是川普與拜登都承諾會對美國經濟注入活水。此外，無論由誰入主白宮，預期聯準會都將維持寬鬆的貨幣政策，並延續目前的低利環境。

截至目前為止，無論是美國總統川普或是民主黨總統候選人拜登，都尚未拿到贏得總統選舉所需的270張選舉人票。以現今開票結果來看，情勢似乎對拜登較為有利，但現任總統川普表示他將會尋求重新計票。因此，最後的選舉結果可能還要一段時間才能揭曉。

國會選舉的開票結果中，民主黨維持眾議院的主導權，共和黨拿下參議院的多數席次。因此，聯博表示，無論最後由誰贏得這場總統選舉，美國預計將維持分裂的聯邦政府。

儘管美國選舉結果充滿不確定性，截至11月4日，標普500指數仍以上漲2.2％作收，其中以醫療保健、通訊服務與資訊科技類股領漲。在債券表現部分，10年期美國國庫券的殖利率下跌約14個基本點，來到0.76％；全球高收益債券上漲0.76％；投資等級債上漲0.61％；新興市場債上漲0.98％。

無論最終由誰擔任下一任總統，聯博認為，財政刺激政策都會是新政府的首要施政目標。儘管新的財政刺激法案無法在選前闖關通過，但是川普與拜登都承諾會對美國經濟注入活水，此外，無論由誰入主白宮，預期聯準會都將維持寬鬆的貨幣政策，並延續目前的低利環境，並預期美國股市的長期報酬表現不會有太大的差異。

即便面臨當前的不確定性，聯博認為投資人不應根據選舉結果建構投資策略，因為政策最終會造成何種實際的影響，極其難以預料。投資者應該聚焦有能力克服新冠肺炎疫情的挑戰，並且在緩步成長的疫情環境下仍可蓬勃發展的高品質企業與發債機構。

(工商 )