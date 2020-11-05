百貨周年慶壓軸指標SOGO周年慶一早11點開門前、人潮就擠爆現場，主要是吸引年輕族群前一天晚上七點就開排搶購蘋果iPhone12送iPad8，加上HELLO KITTY來店禮首日就開送，首度加碼下載SOGO APP即享3,000元電子折價券，而激發出超爆棚人潮，預計首日人潮增二成、業績有望衝上11億元與去年同期持平。

SOGO董事長黃晴雯特別著上百萬日本和服迎賓，她強調精心打扮是代表全民購物運動啟動的「儀式感」；黃晴雯表示，今年SOGO周年慶有三大特質，首度指定彩妝門檻低、折扣高達1.1折，加上好康回饋多下載APP享3000元電子折價等，有望衝出全檔12天108億元，平均每天要進帳9億元，但首日可衝至11億。

此外，上萬組化妝品獨家線上促銷，更規劃超越電商「買貴退價差」特惠商品，最高折扣高達1.1折起，今年周慶化妝品促銷首度指定彩妝、香水、香氛滿3000送300 ，而化妝品、保養品、香氛單日單櫃6000送800，回饋率創新高達23％，皆是少見高回饋。

(工商 )