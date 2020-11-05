美國總統大選開票將結束，民主黨總統候選人拜登佔上風。國民黨前主席朱立倫上午表示，雖然這段期間民進黨政府與民主黨有點脫節，但基於中華民國、台灣的利益，只要朝野共同努力把它重建起來，台美關係不會惡化；在美中對抗下，台灣的立場就是以台灣最大利益為考量，不要成為棋子或美中角力的槓桿。

朱立倫今天出席台北國際照顧科技應用展，對於美國大選情形，向媒體發表看法。

他表示，台灣人應該關心美國大選，但不要開心或太傷心；他一再強調不要單押一邊，反觀民進黨政府在選前一路單押，造成的後果反而是台灣全民要共同承受，「政府真的要檢討，整個國際外交不是這樣的做法。」

朱立倫表示，美國無論誰執政，都會從美國的利益出發，台灣應該要堅持中華民國民主自由、堅持親美的立場，跟美國政府保持密切合作。如果拜登當選，會重新與盟邦結盟，且較重視國際經貿組織及整體談判的價值，單靠台美之間恐怕無法完成，必須加入區域經貿組織，整個美中對抗的情勢也可能改變，這些都是台灣要積極面對的，因此將來台灣的立場要站穩，而且以全民利益做考量，而非以政黨利益做考量。

對於拜登若執政之後的情形，朱立倫說，歐巴馬的副國務卿、國安團隊都會在拜登政府裡扮演最重要的角色，我們過去與他們就有交往，他希望無論國民黨、民進黨的親美立場都應是一致的；對於這段期間民進黨與民主黨有點脫節，基於中華民國、台灣的利益，我們大家共同努力重建起來；美中對抗下，台灣的立場就是以台灣最大利益為考量，不要成為棋子或美中角力的槓桿，要以我們最大的利益為考量。

朱強調，他相信拜登上台後，只要我們朝野共同努力，台美關係不會惡化，只是民進黨過去單押或單靠一張牌，從頭到尾反中，這不是最好的方式；對我們而言，必須獲得最高政治利益，而不是從中獲得政黨個別利益，民進黨拿「反中」作為政黨、選票考量，這是不對的，應該要以民眾利益為考量。

朱立倫也說，美國大選有件事令他感動，他看到美國最近一再呼籲，希望大家放下選舉語言，少一點火氣、多為對方著想，尤其贏的一方一定要傾聽對方的想法。回想過去這段期間，台灣的選舉早就過去了，至今卻充滿對抗、火氣、選舉語言，甚至完全不聽在野的聲音，非常不好。此外，今年美國大選因疫情影響，有很多不在籍投票，他呼籲台灣應該要積極發展不在籍投票，讓在外地工作、求學的國人可以在工作地投票。

(中時 )