晶圓薄化大廠昇陽半導體(8028)公布財報，第三季毛利率下滑，單季EPS降至0.11元；今年以來受疫情影響晶圓薄化需求延遲，業績下滑，前三季歸屬於母公司淨利9187萬元，年減66.47%，基本每股盈餘0.69元。

昇陽半第三季營收約5.91億元，比第二季的低點5.82億元增加約1.59%，呈現緩步增溫；但因產品組合之故，毛利率下滑至20.52%，單季淨利1415萬元，每股淨利0.11元。

今年以來受到疫情影響總體經濟欠佳，連帶影響晶圓薄化需求延遲，昇陽半導體今年營運下滑，1~9月營收18億元，比去年同期高點19.89億元下滑約9.5%。毛利率21.22%，比去年同期的35.2%下滑近14個百分點；營業淨利3115萬元，前三季歸屬於母公司淨利9187萬元，年減66.47%，基本每股盈餘0.69元，比去年同期之新高水準2.07元下滑。

昇陽半有晶圓薄化及再生晶圓兩大業務，晶圓薄化接單受疫情影響，但晶圓代工大廠對再生晶圓需求仍強，支撐營收，但整體獲利則明顯減少。

(時報資訊)