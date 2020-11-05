散熱模組廠-雙鴻(3324)前3季財報出爐，每股盈餘達9.66元，雙鴻預估，第4季營運可望與第3季差不多，美系外資在雙鴻公布財報後發布最新報告，給予雙鴻「建議買進」評等，目標價290元。

雙鴻公布前3季財報，受惠於NB、VGA等產品需求暢旺及伺服器等出貨維持水準，雙鴻第3季合併營收33.61億元，創下單季歷史新高，營業淨利為4.77億元，季增4.38%，亦是單季新高，不過受到匯兌損失約6000萬元影響，稅後盈餘為3.35億元，季減4.56%，單季每股盈餘為3.88元；累計前3季合併營收為85.91億元，營業淨利為11.1億元，稅後盈餘為8.29億元，每股盈餘為9.66元。

雙鴻表示，由於NB及VGA客戶需求依舊強勁，其他產品也持穩，預估本季營運可望與第3季差不多，全年業績可望超越去年。

美系外資最新報告指出，雙鴻第3季營收及毛利率大致符合預期，但營業淨利率14.21%，較我們預期低1個百分點，獲利亦較預期低6%，不過我們預期，居家需求及新款GPU將推動電競NB出貨量，第4季NB和VGA需求將持續成長，Macbook新機也將推動其出貨量和ASP提升，我們預估，雙鴻第4季營收將較上季成長2%，年增23%，達34億元，再創單季歷史新高，我們認為，雙鴻將是採用VC主要受惠者，且5G智慧型手機及伺服器將於2021年升級，搭配Macbook採用VC新的散熱解決方案成為業務成長的動能，給予雙鴻「建議買進」評等，目標價290元。

(時報資訊)