義大利總理康地(Conte)周三宣布最新限制措施，對於包括金融首都米蘭的倫巴底行政區(Lombardy)的大部分進行封鎖。倫巴底為義大利北部最大行政區，首府為米蘭市，為最富有和幾乎人口最多的行政區。

義大利目前將全國疫情區分為紅、橙、黃三個警示區域，周三則將倫巴底的多數地區列入最高紅色警戒管制。倫巴底佔義大利全國GDP的兩成。

目前義大利進行全國大封鎖，但是與春季第一次不同，所有工廠維持營運；餐廳和酒館必須再下午六點關閉，電影院、博物館、運動館全部關閉，購物中心在周末必須關閉；所有中學學校改為線上教學。

義大利在周三新增3萬0550名確診者，較前一日2.8萬人升高；單日死亡人數為352名。

法國衛生部周三新報單日確診數為4萬0558人，均維持在本周約3萬人以上高位，但是衛生部補充，由於數據收集問題，周三單日確診數還會再上升。累計總感染人數為約154萬人。

法國周三新增單日死亡人數為385人，稍低於周二的854人。過去七日平均單日死亡人數則從393名上升到413名。

(時報資訊)