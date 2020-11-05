聯準會為期兩天的貨幣政策會議將於周四結束，市場普遍預期該美國央行不會做出新的政策承諾，而聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）肯定會與大選的不確定性保持距離。不過鮑爾可能被問到現在市場最急迫的問題之一，即有助於經濟從新冠肺炎疫情衝擊中復甦的財政激勵措施。

這個政治角力的熱門議題料將視選舉結果，而出現幾個不同的解決方式。BTIG股票與衍生品策略師Julian Emanuel表示，共和黨保住參議院多數席次的可能性，使人們對激勵方案的期望落空，這就是為什麼周三美國公債殖利率暴跌的重要原因。

數位策略師表示，聯準會將不會對大選發表評論。由於數個關鍵州的計票仍然不明，目前美國大選結果尚未抵定。

鮑爾可能被問到財政激勵措施的必要性。直到大選前，美國國會仍無法推出新一輪紓困振興方案。周三參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）重新提到這個議題，稱在今年底前通過一項方案非常重要。

該股票與衍生品策略師表示，鮑爾本人已經非常明白表示，最重要的事，是將現金交到人們手中。我認為他必須發表評論，但我認為這對市場而言可能是負面因素，因為事實是這樣的言論凸顯了聯準會擁有之工具有限的效果。

聯準會官員已多次呼籲採取激勵措施，但幾位策略師認為，除非鮑爾在會後記者會上被問到這個問題，否則他可能避免提到此事。

聯準會也料將重申其「維持低利率更長時間」的利率政策，並承諾將動用所有工具支持經濟。除此以外，鮑爾不太可能在會後記者會上提出任何新議題。

在上次的決策會議上，聯準會採取了其最新的重大政策措施，即其通貨膨脹目標從設定為2%，更改為可適度高或低於2%的目標區間。

(時報資訊)