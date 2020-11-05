20201104《旗開得勝》謝龍介來了！一生監督你一人 公開腐城之戀前傳

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介3年前因賴清德北上擔任行政院長，放話天涯海角都會追上去，更指：「一生只監督你一人」，深情告白一炮而紅，還被網友戲稱「腐城之戀」。最近他上節目被問到是否看好賴清德2024年爭取選總統？他認為賴應該會爭取，更說：「民進黨裡比他好的，大概看不到」。

謝龍介近日上張啟楷主持的《旗開得勝》，開頭就被要求今天說台語一次就要罰50元，讓台語超「輪轉」的謝龍介超痛苦，開頭就被罰了好幾次錢。談到3年前那場「腐城之戀」，他笑說網友超有創意，網上的影片都不是他做的，之前他的維基百科還被網友修改成配偶是賴清德，讓「正宮」李佳芬超傻眼。

能言善道、台語超輪轉的謝龍介整集不能講台語，每講一句就罰50元當工作人員加菜金。(圖／旗開得勝）

謝龍介打趣說：「那天我太太就受不了了，如果勉強兩個（並列）她還OK，可是當把李佳芬拿掉，只剩下賴清德」，笑說讓太太相當火大，幸好後來改回來。談到賴清德，謝龍介不滿指他後來幫忙郭國文補選，「傾全黨之力打我一個」，後來害他輸郭國文3000多票。

共機頻繞台惹民怨，謝龍介嗆大陸政府有夠「笨」。(圖／旗開得勝）

雖對賴清德有抱怨，謝龍介仍看好賴清德必定會爭取2024選總統，認為民進黨內應該沒有比他更好的人才。問到共機最近頻繁擾台，謝龍介直言：「老共很笨！」認為大陸此舉其實是做給美國看，但反而讓台灣2300萬多人沒好感，像「蒼蠅」般擾人，更用台語諺語形容就是「胡蠅舞屎桮」。

(中時新聞網)