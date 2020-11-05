癌症時鐘快轉，平均不到5分鐘就有1人罹癌，光是去年癌症就奪走5萬多條人命！國外研究卻發現，8成癌症患者曾有營養失調問題，被迫中止治療或降低藥物劑量，造成療效打折。

8成癌友營養失調 影響治療療效

台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明醫師指出，營養不良、體力下降對高強度化療、放療等治療，甚至開刀的耐受力都不好，很容易產生併發症。舉例來說，原本該打10次化療，患者卻因體力關係只能撐2到4次，療效就沒有達到，癌症就會繼續惡化，讓疾病落入惡性循環。

癌症加速能量消耗 惡病質該適度營養介入

癌症惡病質會讓患者營養狀況變差，美國國家癌症研究院研究發現，近4成患者死於惡病質。醫師表示，癌細胞會產生發炎細胞激素，加速蛋白質及脂肪分解，能量容易過度消耗，因此癌症治療中，適度營養介入很重要。

台灣腸癌病友協會秘書長糠榮誠醫師表示，針對癌症惡病質的病人，近期與全台45家醫院合作，近200位癌症患者參與的調查發現，一天喝2瓶營養品介入後評估，發現本來一些體重沒有辦法增加的患者，有76%體重都有增幅，另外患者也發現食慾變好，活動力增加，生活品質也有所改善，其中最重要的是患者發炎的指數慢慢下降，對於癌症化療期間的副作用也降低，用藥劑量也不需而降低影響治療效果。

營養補充3關鍵 低醣、優脂、高蛋白

癌症患者的營養補充品最重要的三大關鍵，包括低醣，避免醣類為癌細胞提供熱量來源，因此碳水化合物不要超過總熱量的3到4成；優脂，建議攝取多Omega-3，以及高蛋白。

王輝明醫師說，一般人蛋白質每天每公斤需要攝取約0.7至到1公克，而癌症病人需要增加攝取量到每公斤1.2至1.5公克。另外，也應該補充一些微量元素、維生素C等，幫助抗自由基、抗氧化。

糠榮誠醫師分享，對於口腔癌、卵巢癌等其他癌別患者，有食慾不振、肌肉力下降的狀況出現時，可透過個營養補充品補充因食慾不振而無法攝取的營養素，有助於增加活動力與存活率。

醫師表示，癌症患者應該留意體重，避免在一個月內驟降超過5%；觀察虎口、太陽穴是否萎縮；以及時時觀察活動力是否下降，提早警覺癌症惡病質找上門。(編輯梁惠明)

(影音來源：健康醫療網提供）

(中時新聞網)