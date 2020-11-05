美國大選選情撲朔迷離，昨(4)日開票時直到下午川普與拜登兩人都在200票左右進行拉鋸，而剩下的搖擺州中，大部分的地區都由川普領先；但在昨晚美國選情卻突然風雲變色，威斯康辛州、密西根州突然倒戈到拜登這邊，讓拜登瞬間以264票聽牌，只要剩下的任何一州由拜登拿下，他就將當選本屆的美國總統，這個巨大轉折讓網友們都驚呆了。

就有台灣網友在網路論壇上展開討論，就有人指出，川普在昨晚被拜登翻掉的兩個搖擺州中，威斯康辛州恐怕最「情有可原」！因為在三年前，前鴻海集團董事長郭台銘與川普就在那邊同台，兩人當時拿著鏟子風光開工，郭台銘信誓旦旦的表示將在該處設廠，並且提供當地大量的工作機會。

但如今三年過去，當初劃定要設廠的地方仍是一片荒蕪，郭台銘在當地的諾言成了一場空；鴻海還因為2018年當地政黨輪替，傳出計畫生變、縮減投資，對此，新任州長怒嗆要取消當初美國政府承諾給鴻海的30億美金補助款。

如今川普痛失威斯康辛州，郭台銘違背當初的承諾恐怕就是最大的原因，而對此，網友們討論表示「威州丟他要負些責任」、「鴻海一定超不爽川普，一直對大陸產品課關稅」、「大哥拜託你了」、「搞不好，川普下去，鴻海還覺得高興點」、「商人沒那麼蠢單邊押寶的」。

而針對鴻海的美國威州投資計畫，集團創辦人郭台銘透過鴻海發表聲明，表示已向威州投資近7.5億美元，重申將持續與當地政府合作，並強調只要聯邦、州政府及地方決策者仍維持承諾，鴻海將繼續致力完成並擴大投資計畫，對當地民眾帶來的利益才會增加。

(中時新聞網)