行政院作攻擊圖 朱立倫：難怪我被很多同樣的圖片文字攻擊 13:052020/11/05 中時 黃福其 、實習陳雲岫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫上午受訪。（實習記者陳雲岫攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於近日行政院幕僚被抓包在立法院製作網軍圖卡，國民黨前主席朱立倫表示，由此看出綠營側翼就在行政院裡面，難怪每次他對蘇貞昌院長有所質疑，網路上就遭受全面攻擊，而且很多攻擊都是同樣的圖片及文字，他呼籲行政院做好政務，不要只做好網軍。 朱立倫今天出席台北國際照顧科技應用展，對於行政院發言人室幕僚被抓包在立院製作攻擊圖一事，向媒體發表看法。 (中時 ) #攻擊 #行政院 #朱立倫 #幕僚 #網軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桑德斯超神預測美大選戰況 台網友嚇傻：根本先知 03:432020/11/05 政治 政院幕僚被爆製做「攻擊圖」開戰在野黨及媒體 鄭照新嗆：有政府會作圖 08:522020/11/04 政治 葉玉卿一家瘋美國大選 愛女開腔支持川普被網友髒話問候 09:562020/11/05 娛樂 蘇院長幕僚是網軍頭目 作圖神人周家鴻2年前狂言吐6字...難怪 17:552020/11/04 政治 政院幕僚被抓包當網軍作圖給側翼粉專 藍酸難怪沒空開會報 10:332020/11/04 政治 強化空中突擊 陸大買直升機 04:102020/11/04 焦點新聞 政院幕僚製圖卡被抓包 政院：簡易圖卡未供網軍使用 09:012020/11/04 政治 蘇貞昌小編被抓包作圖卡PO網 綠委：國民黨也在做 11:372020/11/04 政治 蘇內閣幕僚遭抓包「立院現場製網軍圖卡」 網批：中央廚房出菜 人贓俱獲 09:102020/11/04 政治 國民黨轟 政院淪綠營網軍指揮中心 04:102020/11/05 社會新聞 政治熱門新聞 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 - 政治 通訊投票寄到後誰會贏？美大選結局 沈富雄改口了 - 政治 美國大選一夜之間風雲變色 網笑到肚子痛：綠營側翼網軍全部翻車 - 政治 拜登預估先達270票當選門檻 林濁水驚回9字 - 政治 影／立院激烈全武行！藍委鄭天財衝上前想打馮世寬 還怒潑咖啡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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