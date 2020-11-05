對於近日行政院幕僚被抓包在立法院製作網軍圖卡，國民黨前主席朱立倫表示，由此看出綠營側翼就在行政院裡面，難怪每次他對蘇貞昌院長有所質疑，網路上就遭受全面攻擊，而且很多攻擊都是同樣的圖片及文字，他呼籲行政院做好政務，不要只做好網軍。

朱立倫今天出席台北國際照顧科技應用展，對於行政院發言人室幕僚被抓包在立院製作攻擊圖一事，向媒體發表看法。

(中時 )