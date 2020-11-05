連續舉辦5年的「浪漫台三線新竹縣戀戀桐花全國馬拉松」，已成全國矚目賽事，今年因受新冠疫情影響不得已延賽，主辦單位決定15日將在橫山鄉內灣合興車站盛大舉行，屆時將有4300名以上的各路好手，到新竹縣一起來浪漫路跑。

客委會為讓全國遊客到新竹縣賞桐兼路跑，6年前開始搭配桐花主題舉辦各種活動，隔日再開心到台鐵內灣線「一線九驛」中最著名的合興愛情車站，來一場浪漫路跑和深度旅遊，都讓民眾不虛此行。

主辦單位中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，今年進入第6年的新竹縣戀戀桐花馬拉松，報名人數超過5000人，但受到疫情影響曾辦理退費，但參加者依然超過4300人。

賽事分42公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松及8.5公里樂活組等3個組別，風格不同組別且各自獨立，增添闔家及團隊參與的同樂氣氛，讓戀戀桐花更成為國內首屈一指的經典賽道，連續3年獲「十大優質賽事」殊榮，去年更獲得「全國五大注目賽事」榜首佳評。

蔡耀全說，15日上午6時15分各組選手從橫山鄉愛情車站出發，賽道沿途可看見新竹客家特色、表演藝術與及觀光景點，半程馬拉松規畫調整至內灣沙坑東窩溪螢火蟲的故鄉，沿途風景秀麗，而2021年浪漫台三線新竹縣戀戀桐花全國馬拉松，將在12月1日起報名。

(中時 )