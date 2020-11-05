新冠肺炎疫情加上美國大選結果，衝擊全球經濟展望。國發會上午在行政院會後記者會表示，全球經濟明年可緩步回升復甦；而支持台灣GDP成長的3個主要支柱皆顯示，明年展望會比今年樂觀。

國發會副主委高仙桂表示，明年國際主要經濟預測機構對明年台灣經濟成長的預測，在3.2％到4.0％之間，展望樂觀；其中一部分也跟台灣今年基期較低有關，國發會認為，支持GDP成長的3個主要支柱皆顯示，明年展望會比今年樂觀。

高仙桂表示，難民間投資方面，有5個重要支柱能讓明年投資成長，包括半導體廠房的資本支出會持續擴增、台灣回台投資會逐步落實、綠能投資會擴建、5G布建也會加速、危老重建及都更會持續進行。

而民間消費方面，國發會說，今年國人在國內實質消費成長率，第3季已從上半年-3.26％回升到5.09％，明年展望台股基本面穩建，員工薪資會成長，所以明年國人整體民間消費，國內消費會持續增長，可cover國人在海外負成長，主計處推估，明年民間消費應可「由負轉正」。

高仙桂也指出，在出口方面，傳統產業第3季已隨海外需求回升而逐步復甦，電子零組件及資通訊產品，也會持續受惠於5G及高效能新興科技運用及遠距商機，明年展望同樣會持續增長；所以第3季出口已經3.54％比上半年-2.94％明顯為佳。

高仙桂說，疫情過後國際間有很多局勢重新變化，潛存非常多風險因素，第4季歐洲國家的疫情再起，會影響歐洲復甦的動能，但國發會樂觀預期明年 疫苗會出來，明年疫情應會有效控制回穩，「全球經濟明年可緩步回升復甦」，疫情再起各國應不會像上半年一樣措手不及。

(中時 )