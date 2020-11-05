高巿府勞工局長李煥熏5日在議會答詢。（曹明正攝）

高雄巿長陳其邁指示設置勞工自治委員會，藍營議員5日質疑，相同的委員會20年前就成立過，但縣巿合併後就廢止，如今再成立，連湯都不換，幾乎複製貼上，看衰撐不久，勞工局長李煥熏尷尬回應，他任內不會廢掉。

巿議員鍾易仲指出，今年9月陳其邁指示設置勞工自治委員會，隔月巿政會議通過，但相同的委員會，早在民國88年，時任巿長謝長廷就成立過，邁巿府說得煞有其事，但讓人質疑20年前的東西再搬出來，只是搞大內宣。

議員黃香菽也批評，勞工自治委員會根本是冷飯熱炒再上桌，但從邁巿府講出來，好像變成全國首創，且設置要點跟20年前對照，幾乎是複製貼上，反而以前2個月開會，現在3個月，以前執祕是局長，現在降等變執行科。

藍營質疑，相同的勞工自治委員會，如果真得有需要，為何縣巿合併後，一樣是民進黨執政要廢掉？現在邁巿府指示成立，本月就要開第一次會，能撐多久？在勞工局服務逾30年的局長李煥熏尷尬回應，他任內不會廢掉。

(中時 )