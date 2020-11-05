鄭天財質詢上演立院大聯盟 馮世寬脫外套霸氣接「指叉咖啡」

國民黨立委鄭天財5日在立法院針對原住民議題質詢退輔會主委馮世寬時，因不滿馮世寬回應，對馮世寬潑灑咖啡，爆發口角衝突。圖為馮世寬（中）遭潑灑後，於座位上整理服儀。（陳信翰攝）

立院爆衝突！藍委鄭天財怒潑馮世寬咖啡

退輔會主委馮世寬今天在立法院外交國防委員會遭國民黨立委鄭天財潑灑咖啡，政院表示，國民黨非理性且情緒化行為「荒腔走板」，非問政該有的表現，政院予以譴責。

國民黨立委鄭天財今天因原住民廠商與退輔會間的財務爭議，雙方質詢時相互拍桌爭執。不料走下質詢台後彼此情緒仍未平息，鄭天財往馮世寬方向怒擲咖啡，害站在馮前方的退輔會副主委呂嘉凱被咖啡灑滿身。

不僅如此，鄭天財隨後起身作勢要上前打馮世寬，馮立刻起身脫外套擺出「迎戰」姿態嗆「怕你啊！」下一秒場面陷入衝突火爆中，現場人員趕緊上去架開雙方，阻止事態繼續惡化。

行政院發言人丁怡銘今天表示，行政官員本於職權應邀到立法院報告並備詢，理應互相尊重。國民黨委員非理性且情緒化的行為，並非問政時該有的表現。政院除了要向馮世寬表達關心外，對於國民黨立委荒腔走板的「問政」方式，政院要予以譴責。

(中時新聞網)