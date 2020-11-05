有網友近期針對10月13日永大(1507)鉅額交易前的不尋常拉抬，質疑有操作股價之嫌，證交所指出，永大之前的一波飆漲的原因，證交所都有在關注及瞭解，一切都會依照規定辦理。

日立今年10月13日突襲成功，取得外資馬拉松股權，一舉將持股拉過半，如果召開臨時股東會，恐怕讓去年好不容易取得經營權的寶佳再次讓出經營權。網友也挖出近期重播的日劇《半澤直樹2》中的劇情相做比較，跟劇中收購Spiral股權有異曲同工之妙。

不過，也有網友留言指出，「永大股價先噴再高檔交易，竟然會沒事？」，對於是否操控股價提出質疑。證交所指出，這一波永大上漲原因是什麼，證交所都有在關注，而且因為永大股價短期間大幅波動，當時也被列為注意股票。至於是不是跟日立之後高檔鉅額交易有關，或者有操作價格，這還要再調查，如果查到事實都會依照規定辦理，也會跟相關主管機關討論。

(時報資訊)