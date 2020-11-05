美系外資在最新出爐的報告中表示，首次將眼科服務供應商大學光(3218)納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價上看320元。大學光今日開高走高，中場過後，漲幅漲逾5%。

美系外資指出，大學光是台灣最大連鎖眼科診所業者，截至今年第三季已在台灣開設約24家診所，大陸地區也開設9家診所。而大學光旗下有眼科服務以及主要販賣眼鏡相關產品商店業務，今年上半年分別占整體營收約73%、27%。

美系外資表示，隨著近視及老年人口增加等趨勢，市場需求有撐，有利大學光未來的發展，大學光2016年至2019年營收及獲利年複合成長率分別為10%、37%，看好大學光市占率攀升以及規模放大效益，預期2019年至2022年營收及獲利年複合成長率將分別達28%、49%。

美系外資指出，大學光2019年在台灣屈光手術市占率約35%，受惠於品牌形象穩健及眼睛相關手術需求上升，預估大學光2020年、2021年在台灣屈光手術市占率將分別成長到45%、50%，決定首次將大學光納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價上看320元。

(時報資訊)