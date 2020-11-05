健保安全準備金明年將低於1個月，費率調漲已箭在弦上。台灣病友聯盟理事長、前衛生署長楊志良今表示，根據估算，下次保費調整必須在明年開始實施，費率需從跟現行的4.69％調升至5.4％以上，此後每次的調漲幅度都必須達到10％左右。

根據健保署估算，依現行費率4.69％，今年健保將虧損671億元，若不動費率，明年將虧損894億元，安全準備金將低於1個月，後年若仍不動，將虧損1127億元，安全準備金則會透支。

楊志良表示，我國人口快速高齡化，民眾的醫療需求會持續增加，健保的支出也會急劇升高。根據目前估算，下次保費調漲預計需在明年開始實施，費率需從現行的4.69％提高到5.4％以上，調漲幅度高達15％以上，在此之後的每次調漲，漲幅都必須達到10％左右。

依據前述估算，健保費率恐將在5年內達到《健保法》第18條規定的上限，也就是6％，屆時是否能修法也還是未知數。楊志良表示，就算撇除法定上限因素，現行被保險人至多需負擔3名眷屬的保費，因此其保費是需要乘上4倍，雖有雇主、政府共同分擔，但持續升高的費率，終有一天會導致任何一方難以承擔。

楊志良回憶當年，為了解決健保財務問題，他多次勇闖府院，在獲准調漲費率後，未實施前就到每家醫院貼海報，也找來各種名人錄影，製作光碟供醫院播放，播了半年後保費調整，當時也沒有民眾要他下台。他強調，健保的老闆是全民，衛福部有必要站出來，向全民報告。

今年大社會調查中心發現，有高達7成的民眾支持保費調漲，7成5的民眾接受微調費率與部分負擔併行。楊志良表示，如今民眾對健保的滿意率屢創新高，政府應該勇於檢討改善，妥善規劃未來，才不會辜負眾望。

(中時 )