川普陣營在喬治亞州提訴 控選票處理不當 13:212020/11/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普陣營在喬治亞州提訴 控選票處理不當(示意圖/shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普競選陣營4日（周三）表示已在喬治亞州提出訴訟，指控該州的查塔姆郡（Chatham County）選票處理不當。 美國總統大選選情激烈，川普團隊在數州發動法律戰。根據川普陣營發布的法庭文件，該訴訟指控喬治亞州查塔姆郡選舉委員會，要求法官該郡分開計算選舉日晚上7時以後收到的選票，以免計為有效票。 川普競選陣營表示，該團隊接獲查塔姆郡選票處理不當的消息，指稱選舉人員將晚送達的選票與有效票混在一起，但根據該州法令，接收郵寄選票截止時間，只到選舉日晚上7時止。 (工商 ) #選票 #查塔姆 #喬治亞州 #不當 #川普陣營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單威州就9千萬 川普要求重新計票 誰買單 09:382020/11/05 國際 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 08:432020/11/05 國際 福斯搶先報拜登奪關鍵戰場 川普狂吼梅鐸要新聞下架 11:282020/11/05 國際 搖擺州雖未定 拜登陣營：今日可宣布勝選 00:072020/11/05 國際 拜登拿下密州與威州 離白宮就差一步 11:492020/11/05 財經 法律戰開打！川普訴訟3州停止計票 要求威州重新計票 04:022020/11/05 國際 美國總統大選勝負未明 川普促停止計票 揚言訴諸最高法院 川普稱勝選 拜登翻盤機會大增 04:102020/11/05 國際大事 川普對台好 學者憂看得到吃不到 04:102020/11/05 政治要聞 郵寄選票待計票… 拜登籲支持者耐心等待 04:102020/11/05 產業特刊 待全數計算完成 拜登選舉人票可能跨過270門檻 近2700萬張郵寄選票 尚未開出 04:102020/11/05 國際大事 國際熱門新聞 美大選不斷更新》喬治亞危急 亞利桑那快丟了 川普團隊醞釀辭職 - 國際 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 - 國際 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 - 國際 福斯搶先報拜登奪關鍵戰場 川普狂吼梅鐸要新聞下架 - 國際 鬧夠沒？烏雲罩頂 共和黨對川普狂指控喪失耐心 - 美大選 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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