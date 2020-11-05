美國總統川普競選陣營4日（周三）表示已在喬治亞州提出訴訟，指控該州的查塔姆郡（Chatham County）選票處理不當。

美國總統大選選情激烈，川普團隊在數州發動法律戰。根據川普陣營發布的法庭文件，該訴訟指控喬治亞州查塔姆郡選舉委員會，要求法官該郡分開計算選舉日晚上7時以後收到的選票，以免計為有效票。

川普競選陣營表示，該團隊接獲查塔姆郡選票處理不當的消息，指稱選舉人員將晚送達的選票與有效票混在一起，但根據該州法令，接收郵寄選票截止時間，只到選舉日晚上7時止。

(工商 )