2020年因COVID-19疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加，我國藥品及醫用化學品業1至8月產值595億元，年增6.3％，預期今年產值將突破900億元，可望續創歷史新高。

藥品及醫用化學品製造與國民健康息息相關，各國對藥品品質與安全性要求較高，因此在品管、審核制度及法規上亦較嚴，進入門檻也較其他產業高。統計處表示，觀察近年來我國藥品及醫用化學品業產值，除2014年因原料藥接單減少，廠商為調節庫存降低生產，致年減2.3％外，之後各年產值逐年擴增，2019年產值達863億元，已連續五年創新高，年增7.1％，為近12年最大增幅。

以細業別觀察，西藥製造業為大宗，主要生產學名藥，以內銷市場為主，為維護用藥安全，業者持續配合政府法規，提高藥品品質及競爭力，產值多呈成長趨勢，108年受惠部分廠商取得藥證後量產及國內經銷商需求增加，產值476億元，占比55.2％，年增7.2％；其次為原料藥製造業，由於技術門檻較高，目前國內生產原料藥廠商家數較少，且以外銷為主要市場，2019年產值170億元，約占2成，年增5.9％。

醫用化學及生物製品製造業包含診斷試劑、檢測試劑、生物晶片、藥用紗布、人用及動物用疫苗等產品，近年因廠商積極擴增國外市場，以及歐、美、非等國對診斷試劑需求擴增，占比逐漸提高，產值於2016年突破100億元，2019年為130億元，占比15.1％，年增9.3％。

至於今年1至8月各業延續成長態勢，其中西藥產值324億元，年增5.2％，原料藥產值120億元，年增6.4％，而醫用化學及生物製品業因疫情拉高需求，檢測試劑及相關醫用化學品出貨增加，產值94億元，年增14.2％，成長最高。

據財政部關務署進出口資料顯示，我國藥品及醫用化學品業2019年進口值達45.6億美元，年增9.5％，其中以西藥占67.7％最多，醫用化學及生物製品占28.0％居次，若以國別觀察，主要進口國家前三大為德國、美國及愛爾蘭；去年出口值為9.3億美元，年增6.6％，以醫用化學及生物製品占48.0％居首，其次為西藥占34.2％，主要出口國家為美國、中國大陸（含香港）及東協六國，分別占27.9％、14.9％及11.2％；我國藥品及醫用化學製品業產能規模小，國內需求仍需仰賴進口，致貿易長期呈現逆差，108年貿易逆差36.3億美元，較2011年增加89.9％。

(工商 )