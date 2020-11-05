美國大選持續開票中，結果陷入膠著，若拜登當選，如何影響美中台關係，台大政治系名譽教授包宗和今天表示，美中關係會緩和，而美台相互友好的架構不會改變，美中朝向非零和關係發展，美國會把中國大陸視為競爭對手，彼此既合作又競爭，而台灣不會成為拜登的一張牌，我們在外交上可能較少得到驚奇，但利益比較不會被拜登犧牲掉。

國民黨智庫今天舉行「美國總統大選結果及兩岸關係」記者會，由國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方主持，邀請前外交部長楊進添與前監委、台大政治系名譽教授包宗與談。

美國大選開票進入最後階段，民主黨候選人拜登在搖擺州呈現逆轉勝局勢，入主白宮機率大幅提高。談及新政府的外交政策，包宗和說，拜登是多邊主義而川普是單邊主義，若拜登當選，傾向強化與盟邦的連結，在盟邦間重新建立起美國的領導地位，比如重新加入WHO，保持全球化氛圍，維持政治、經濟、軍事等國際流動性，形塑一個國際上友善環境，增進美國國家利益，反之川普則強調美國優先，把盟邦利益看得不是很重要。

至於台海政策如何變化，包宗和說，若拜登當選，美國仍會繼續遵守中美三公報與台灣關係法，更忠誠地去維持既有架構，雖然川普沒有破壞結構性，但做法有些不同，拜登上台在台海政策，可能較少給我們外交上的驚喜，應會盡力維持台海的安定跟和平，減少對北京衝撞式作法。

包宗和指出，拜登對北京會以外交為主軍事為輔，軍事上秀肌肉、對峙相對來講不會是主軸，但會以外交為主，與北京交涉談判，緩和台海或南海緊張對峙局面，另外會繼續強化台灣的自衛能力，持續軍售台灣，但武器可能不會如川普般有攻擊性。

「拜登比較不會利用台灣做為對付北京的一張牌」，包宗和說，川普把中國大陸視為首要敵人，知道北京在意台灣，為讓北京了解美對中的敵意，就把台灣當作一張有用的牌，但如果是拜登主政，可以想見美陸關係將有所緩和，降低把台灣當牌的做法，但因為美國的東亞再平衡的政策不會改變，在這架構下，拜登會把台灣視為制衡北京的夥伴。

包宗和強調，無論接下來美國誰主政，台灣最好的路線仍是親美、友日、和中，但蔡政府不接受九二共識，要和中很難，但至少要做到親美、友日、避中，避免與大陸產生衝撞，並和美締造雙贏，但還是以台灣利益為優先，而非受制於美國利益。

(中時 )