縣府以觀光局安心旅遊補助方案，結合旅宿業、觀光遊樂業及商圈等產業共同行銷，強力推出「秋遊星夜季」系列夜間活動深受好評，統計使用補助經費超過4200萬，較去年秋冬遊補助成長超過3倍，預估帶動觀光產值6億元。

縣長楊文科表示，在安心旅遊住房補助及縣府「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」加持下，10月陸續舉辦音樂會系列活動、別具創意的汽車電影院及星空下浪漫營火夜，場場爆滿。

「秋遊星夜季」系列夜間活動，上月底於水圳公園圓滿落幕，交旅處發現活動明顯帶動住宿成長，創下10月份竹縣旅館和民宿假日訂房爆滿，平日有6至8成的好成績。

交旅處長游志祥表示，參加安心旅遊方案的旅宿業者有73家，方案期間使用住宿補助超過4.2萬間房，相較去年擴大國旅秋冬遊自由行使用1.3萬間房，大幅增加近3萬間，成長超過3倍，顯見竹縣旅遊備受國人喜愛。

安心旅遊系統統計顯示，補助期間有近12萬人入住，並依據交通部觀光局國人旅遊調查報告，過夜住宿每人每日平均消費4935元估算，創造經濟產值6億元。

游志祥指出，這次安心旅遊住宿補助除新竹喜來登大飯店、統一渡假村馬武督、安捷國際酒店及竹北悅豪大飯店等星級旅館表現亮眼，尖石、五峰「星空下的家」、「會來」等民宿也在住宿補助排名前十，顯見受疫情影響，國人越發喜愛前往自然生態地區旅遊。

(中時 )