傑尼斯人氣團體Hey! Say! JUMP最新單曲《Your Song》發行首週以21萬張銷量空降Oricon公信榜週榜冠軍。創下自2007年出道以來，連續28張單曲張張奪冠的紀錄，榮登公信榜「出道以來單曲連續奪冠作品數」第2名的寶座，僅次於第1名大前輩「近畿小子」連續42張冠軍單曲的超級紀錄。

單曲同名主打〈Your Song〉為成員山田涼介主演日劇「危險的2人-K2-池袋署刑事課神崎・黑木」的主題曲，堪稱是Hey! Say! JUMP史上最溫柔、最溫暖、最充滿希望的歌曲。對此，成員知念侑李表示「我們很難得唱這麼溫和的曲子」。歌曲中展現了唯有現在的他們才能表現出的暖男氛圍。

歌曲MV則描述8名成員遵守年少誓言，前往約定場所的故事。MV在充滿綠意的廣大草原上拍攝，懷舊復古的畫面十分療癒，貼切地表現了歌曲主題「無論身在什麼時代都不變的愛」。

此外，山田涼介主演日劇「危險的2人-K2-池袋署刑事課神崎・黑木」也在日前迎來大結局，最終集收視率為7.6％。山田涼介與田中圭首次共演，兩人在劇中飾演性格相反的異母兄弟，而劇外更以「小涼」「小圭」稱兄道弟。順利拍攝結束的山田感謝說到「能與小圭共演真的非常開心，哥哥是由小圭飾演真是太好了」。而先行一步殺青的田中圭則喊話盛讚「可惜不能跟小涼一起殺青，但我在這個作品中遇到了最好的搭檔，以及最棒的弟弟」！

《Your Song》台壓於11／6（五）發行初回版1(CD＋DVD)、初回版2(CD＋DVD)、普通版(CD ONLY)三版。其中，初回版1收錄了幕後花絮與特別企劃，而初回版2則收錄特典MV「Your Song~冒險的啟程~」，由8名小傑尼斯扮演小時候的成員，演出〈Your Song〉的前傳。台壓版皆附贈限量日本進口贈品，三版各不相同。

(中時 )