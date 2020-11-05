日本人氣漫畫《鬼滅之刃》劇場版電影上映5天票房逾1.4億元，刷新台灣動畫片票房紀錄，帶動博客來《鬼滅之刃》全系列漫畫周邊商品熱銷飆升逾兩倍，連日稱霸漫畫類暢銷榜，獲得全齡讀者青睞，女性占比逾6成，40代購買人數逼近過半，翻轉少年漫畫的閱讀結構。

據博客來銷售觀察，隨著《鬼滅》賣座，《鬼滅之刃》全系列21本單行本漫畫，全部擠進7日漫畫類TOP 22暢銷榜，銷量較電影上映前飆升兩倍以上，推估未來幾週在電影票房持續發威下，可望再創鬼滅系列銷售高峰。

《鬼滅之刃》自2019年動畫開播後，獲得全齡讀者青睞，漫畫讀者中女性占比高達六成，細膩的人物刻畫與故事設定，跨越少年漫畫讀者的領域。購買輪廓也很特殊，相較去年主要吸引20代年輕族群收藏，今年40歲以上購買人數急速增加，占比逼近五成，以少年漫畫來說前所未見。

博客來表示，綜觀以上可歸納兩種結論，《鬼滅之刃》在劇情與內容表現上，獲得了家長高度認同，開始為孩子添購這套漫畫，另外今年《鬼滅之刃》動畫在Netflix上線，透過OTT平台熱播，快速圈粉，吸引鬼滅迷蒐藏。可以證明動畫的社會化現象已經突破一般少年漫畫溫層，擴散至各種不同世代的讀者與觀眾群。

看好這波「鬼殺隊」熱潮，博客來集結中文漫畫、進口漫畫、輕小說、MOOK、日文附錄雜誌等上百件相關商品，推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，消費滿599元現折50元，限時特價至6日，還有文具、公仔、包包等，從漫畫書到周邊商品，一站滿足粉絲蒐藏全系列商品的欲望。

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